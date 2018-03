Expresso turístico sai no fim do semestre O governo do Estado promete para o fim deste semestre a implementação de um trem turístico para Paranapiacaba, saindo da Estação da Luz, na região central de São Paulo. De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, João Paulo de Jesus Lopes, o plano é operar a linha aos domingos, de duas em duas semanas, com a mesma composição usada nas linhas turísticas de Jundiaí e Mogi das Cruzes, de 2009. O preço da passagem deve ser o mesmo: R$ 28.