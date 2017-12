Expresso Leste ganhará reformas e mais 1 estação O governo do Estado assinou ontem um empréstimo de R$ 196 milhões para construir uma nova estação de trem em Suzano, na Região Metropolitana, comprar oito trens e fazer reformas nos trilhos entre Guaianases e Suzano. Com isso, espera ampliar a linha Expresso Leste, a mais carregada da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Expresso Leste é a alternativa da CPTM de acesso à Estação Itaquera, onde será construído o futuro estádio do Corinthians para 2014.