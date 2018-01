Expresso da linha Turquesa está operando em velocidade reduzida no trecho de maior fluxo

Uma falha de equipamento da via do expresso da linha 10 da CPTM, a Linha Turquesa, está provocando lentidão entre as estações Tamanduteí e Prefeito Celso Daniel - Santo André. O expresso é uma alternativa ao trecho de maior fluxo. O problema foi identifcado por volta das 7h10 desta sexta-feira, 21.

A equipe técnica da CPTM está no local e não há previsão de normalização de velocidade no trajeto. A CPTM informa qua a linha regular está operando normalmente.