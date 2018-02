Expresso Cumbica-SP será retomado

O motivo do abandono, segundo Goldman, havia sido a indefinição da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) sobre o terceiro terminal de Cumbica - o que foi negado pela estatal. Agora, no entanto, o governador eleito pretende retomar o projeto, caso as negociações com o governo federal avancem. "O trem regional pode sair em intervalos até duas vezes menores que o TAV, de 10 em 10 minutos", disse Jurandir Fernandes, líder da equipe de transição.

O trem faria a ligação entre Viracopos, Campinas, Jundiaí, São Paulo e Cumbica. Segundo Fernandes, a diferença da duração do trajeto é pequena - como o TAV demora a acelerar até sua velocidade máxima, de cerca de 300 km/h, o trajeto Viracopos- São Paulo ficaria apenas de 8 a 12 minutos mais demorado. A linha não deve mais sair da Estação da Luz - a futura gestão avalia que ela está saturada. Uma das estações cotadas é a Barra Funda, mas há a possibilidade de se construir uma nova, próxima da Júlio Prestes, no centro.

Será difícil, no entanto, que as mudanças sugeridas no TAV sejam concretizadas. O edital para a concessão de exploração já foi lançado e o leilão está marcado para 16 de dezembro. A equipe de Alckmin, no entanto, quer construir o trem para Campinas com ou sem a mudança no TAV.