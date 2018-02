AVARÉ

Exposição mostra 50 anos de represa

Fotos, textos e documentos contam a história de uma das mais importantes reservas superficiais de água doce do Estado. A Represa de Jurumirim foi inaugurada em 1962 para gerar energia e a barragem do Rio Paranapanema formou um lago de 449 km², quatro vezes maior que a Baía de Guanabara. A exposição Jurumirim, 50 Anos mostra as mudanças no entorno do manancial. Até 17 de fevereiro no Memorial Djanira (Rua Minas Gerais, 263).

AMERICANA

Justiça manda reajustar ônibus

A Justiça quer obrigar a prefeitura a reajustar de R$ 2,30 para R$ 2,70 a tarifa de ônibus, sob pena de pagar multa diária de R$ 10 mil. O decreto seria assinado ontem, mas a prefeitura entrou com novo recurso contra o aumento. A briga começou quando as empresas de ônibus alegaram defasagem no preço e pediram aumento nas tarifas. A prefeitura negou e as empresas foram à Justiça. Com base em planilhas do Ministério dos Transportes, o juiz local mandou pagar a tarifa maior, sob pena de multa, mas a prefeitura recorreu. O Tribunal de Justiça deu razão às empresas e exige o pagamento da multa caso a tarifa não seja reajustada. A prefeitura vai apelar agora ao Superior Tribunal de Justiça.

CAPELA DO ALTO

Grupo resgata música dos séculos 16 a 18

O Grupo de Performance Histórica, que usa réplicas de instrumentos musicais dos séculos 16, 17 e 18, se apresenta amanhã, às 20h, na Igreja Matriz de Capela do Alto. O grupo tem professores e bolsistas do Conservatório de Tatuí. Entrada gratuita.