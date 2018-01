Exposição lembra Bento XVI em SP

Após a renúncia do pontífice, os monges beneditinos organizaram uma exposição para relembrar esses momentos. Fotografias e objetos usados por Bento XVI em sua passagem pela casa podem ser vistos pelo público de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e aos domingos, após a missa das 10h até 12h30. Com entrada grátis, a mostra fica aberta até a eleição do novo papa, que deve ser neste mês.

Fazem parte da exposição o trono usado pelo religioso, livros e medalhas comemorativas. Entre as imagens, destaca-se a que mostra o pontífice caminhando no jardim do claustro (à esquerda). O quarto em que ficou Bento XVI, cuja decoração é mantida em caráter museológico até hoje, não será aberto à visitação - pois fica em ambiente de acesso restrito aos monges.