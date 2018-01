Exposição Fotojornalismo na Palma da Mão reúne imagens de projeto do Estadão com a Motorola

A mostra Fotojornalismo na Palma da Mão estreou nesta terça-feira, 21, no Unibes Cultural, na zona Oeste de São Paulo. A exposição reúne imagens feitas, nos últimos três meses, na cobertura diária do Estadão com os aparelhos Moto Z. Os fotógrafos foram treinados e receberam os celulares equipados com Moto Snaps.

Imagens coloridas e em preto e branco retratam o cotidiano da população em comemorações como o carnaval e o aniversário de São Paulo e também em manifestações. "Acho fantástico e necessário retratar a cidade de São Paulo e sua população. A gente vive em multidão e esta é uma oportunidade para ver a cidade por meio de vários olhares", avalia a professora Dirce Koga.

As fotos transmitem a realidade de um dia chuvoso e a expressão de um cachorrinho que aguarda seu dono na Avenida Major Quedinho, no centro da capital paulista. O fotógrafo do Estadão Tiago Queiroz veio conferir a mostra, que reúne alguns de seus trabalhos. "É difícil a gente ampliar a foto. A sensação de ver as imagens em uma exposição é gratificante. Poder observar detalhes que passam despercebidos. Aqui é possível reparar a expressão marcante de um cachorrinho e também a textura de algumas imagens", observa Queiroz.

Mais de oitenta imagens podem ser conferidas na mostra que fica em cartaz até 31 de março no Unibes Cultural. O endereço é Rua Oscar Freire, 2.500, próximo ao metrô Sumaré, na zona Oeste de São Paulo; a entrada é gratuita.