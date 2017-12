Exposição em programas de TV causou dano moral

O piso ruiu no exato momento em que Ferreira passava pelo local. Por poucos metros, ele não teve contato com a água do Rio Tamanduateí. Em 30 de setembro de 2009, a juíza Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, da 12.ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, julgou procedente o pedido de Eduardo. O Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee), responsável por aquela calçada, foi condenado a pagar à vítima uma indenização de R$ 23.250. Como o Daee recorreu, a ação deve ser julgada por desembargadores do TJ até o início do ano que vem, segundo o advogado Rogério Machtans, que representa Eduardo.