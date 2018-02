Exposição de fotos resgata história das pistas da Imigrantes

A exposição fotográfica Os Dez Anos de uma Obra de Arte, realizada no primeiro piso do Shopping Parque Balneário, em Santos, no litoral, revela bastidores e etapas da construção. A mostra - em cartaz até o dia 20 de janeiro - traz 27 imagens que mostram desde a perfuração de túneis (um deles é o maior do Brasil, com 3,1 km) até a solenidade de inauguração e a concessão para a Ecovias, responsável pela via.

As obras foram iniciadas em 1969 em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A pista no sentido São Paulo foi inaugurada apenas em 1976. / J.M.T.