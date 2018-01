Expo começou há 160 anos em Londres

A Exposição Universal que São Paulo quer organizar em 2020 começou há mais de um século, em Londres. Lá, sob o título "Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações", a Expo 1851 reuniu produtos manufaturados de vários locais da Europa e marcou época ao influenciar a maneira com a qual os europeus se relacionavam e produziam. Atualmente, a Expo é realizada de 5 em 5 anos em cidades de diferentes parte do globo. A atual, de 2010, acontece de maio a outubro em Xangai, na China.