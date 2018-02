Explosão provoca desabamento de casa na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Uma explosão provocada por vazamento de gás causou o desabamento de uma casa na manhã desta quarta-feira, 22, em Suzano, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas ficaram feridas, com ferimentos leves, e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Suzano. SÃO PAULO - Uma explosão provocada por vazamento de gás causou o desabamento de uma casa na manhã desta quarta-feira, 22, em Suzano, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas ficaram feridas, com ferimentos leves, e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Suzano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência no número 9 da Rua João Cunha por volta de 6h após uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Às 8h30, quatro viaturas permaneciam no local para fazer uma varredura e verificar se havia mais pessoas no imóvel. As causas do acidente serão investigadas pela Defesa Civil.