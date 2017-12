Explosão fere dois em posto de combustíveis em Ferraz

Dois funcionários de uma empresa especializada em equipamentos para Gás Natural Veicular(GNV) ficaram gravemente feridos, por volta das 19 horas de terça-feira, 13, vítimas de uma explosão. Eles instalavam um compressor no Santos Dumont Posto de Serviços Ltda, na Avenida Santos Dumont, região central de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A explosão deixou queimaduras de segundo e terceiro graus nos técnicos Mairon Schlup, 48 anos, e Francisco de Assis Marques dos Santos, 33, e teria sido causada por um vazamento de gás. As vítimas foram levadas pelos bombeiros para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, Mairon e Francisco foram transferidos para uma ala exclusiva para queimados do Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o posto foi interditado por completo para que uma perícia fosse feita no local após o acidente. Algumas horas depois os serviços de abastecimento de álcool e gasolina já haviam sido liberados, permanecendo isolado apenas o setor do posto onde ocorreu a explosão.