Explosão faz duas vítimas na zona leste de São Paulo

Dois homens ficaram feridos após uma explosão em um cortiço localizado na Rua Matosinho, no Jardim Paraguassu, zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 23 horas de terça-feira, 3. Um homem, identificado por moradores como Antônio, teve 50% do corpo queimado. A segunda vítima, um vizinho identificado como Damião, sofreu cortes no pé quando tentava socorrer Antônio. Segundo vizinhos, a provável causa da explosão teria sido um vazamento de gás. "Pelo que sei o seo Antônio estava com a luz cortada. Parece que ele foi acender uma vela para tomar banho e daí já veio um clarão e depois a explosão", contou o porteiro Luiz Carlos Fonseca Júnior, 27 anos. "Como ele recolhe papelão, deve ter muito lá dentro, o que deve ter servido de combustível para o fogo", avaliou. Os vizinhos ouviram a explosão e os pedidos de socorro. Para ajudar Antônio, que segundo eles é um senhor de idade avançada, eles arrombaram dois portões. Damião foi quem conseguiu arrombar a porta do quarto da vítima com um chute. Antônio foi levado para a rua e os populares colocaram uma toalha úmida para apagar o fogo do corpo da vítima. "A parte de cima dele já estava queimada, mas a perna ainda estava pegando fogo", contou Júnior. O porteiro foi de moto até o posto mais próximo do Corpo de Bombeiros para pedir ajuda. "Achei que eles estavam demorando e fui até lá, daí vim indicando o caminho", explicou. "Ele (a vítima) no começo gemia de dor deitada aqui no chão esperando socorro, mas quando saiu daqui estava inconsciente", acrescentou Júnior. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas estiveram no local e as duas vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro São Mateus. Uma equipe da Defesa Civil fez uma vistoria no cortiço durante a madrugada. De acordo com os moradores, o imóvel possui cerca de 20 moradias, todas de um cômodo, algumas com um mezanino de madeira.