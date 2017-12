Explosão em supermercado deixa 4 mulheres feridas em Marília

Uma explosão em um supermercado de Marília, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 10, deixou quatro mulheres feridas - uma delas, gestante, se feriu com gravidade.

Elas aguardavam para comprar pão na padaria do Supermercado Preço Certo quando houve a explosão, por volta das 8 horas.

Segundo Cleginaldo Pontes, de 37 anos, cabo do Corpo de Bombeiros, um vazamento de gás causou a explosão. O gás vazou da mangueira do forno da padaria.

"Não houve incêndio. Aconteceu um deslocamento de ar e as vítimas foram lançadas ao chão", afirmou o bombeiro. De acordo com ele, as mulheres foram feridas por estilhaços.

As mulheres foram internadas no Hospital das Clínicas, que ainda não divulgou boletim médico sobre o estado das vítimas.