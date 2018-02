Explosão em restaurante fere 4 no interior de SP

CAMPINAS - Uma explosão em um restaurante, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta terça-feira, 5. Um botijão de gás do estabelecimento explodiu no momento em que o proprietário fazia a troca.

Com a explosão, um muro foi derrubado, as portas e janelas de vidro quebraram. O incidente ocorreu por volta das 9h30. O proprietário, duas filhas e uma instalador do gás estavam no estabelecimento e sofreram ferimentos e queimaduras. Ninguém morreu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os comerciantes do entorno da lanchonete chegaram a fechar as portas dos estabelecimentos pela manhã por causa do forte cheiro de gás. A lanchonete continua interditada, segundo o Corpo de Bombeiros.