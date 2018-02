Explosão em residência deixa 3 feridos na zona norte de São Paulo

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas, por volta da 1h15 desta terça-feira, 2, após uma explosão, causada por vazamento de gás, em residência localizada na Rua César Pena Ramos, na Casa Verde, zona norte de São Paulo.

Seis equipes dos bombeiros foram acionadas, mas, quando chegaram, as vítimas, todas com queimaduras, já haviam sido socorridas por testemunhas para o hospital da região. O caso será registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.