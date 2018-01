Explosão em navio mata 3 e deixa 5 feridos

Três operários morreram e cinco ficaram feridos em uma explosão na noite de segunda-feira no navio Auk Arrow, de bandeira das Bahamas, que estava em reparos no estaleiro Enavi, na Ilha do Viana, em Niterói (RJ). As vítimas são brasileiras. Dois trabalhadores estão em estado grave. As causas ainda são desconhecidas. A Capitania dos Portos realizou na madrugada perícia inicial no navio, que transporta contêineres. A explosão ocorreu no tanque de lastro, onde eram feitos reparos, afirmou o estaleiro.