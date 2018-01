Explosão em fábrica de fogos mata 2 pessoas em Santo André

Energia é cortada em rua onde ocorreu explosão no ABC

O local onde houve a explosão tinha alvará de funcionamento em dia, com vencimento para 31 de dezembro. Porém, a autorização era apenas para comercialização de fogos de artifício, e não para armazenamento e fabricação, segundo o prefeito da cidade, Aidan Ravin (PTB). Por causa do acidente que ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, o quarteirão precisou ser isolado.

De acordo com o delegado-seccional Luiz Carlos dos Santos, por se tratar de uma área residencial a autorização era só para a venda de fogos, e se havia fabricação, então era irregular. "Os primeiros indícios, principalmente a grande quantidade de varetas, indicam que lá poderia ser fabricado material", afirmou.

O comandante da primeira companhia do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Navajo, diz que uma possível causa para a explosão é que poderia haver muita pólvora armazenada no local, mais até do que o permitido. O local funcionava apenas como loja de fogos de artifício. O dono do estabelecimento morava nos fundos do imóvel.

A terceira pessoa que era considerada desaparecida é um adolescente de 14 anos que estava na escola no momento da explosão. Uma das vítimas seria o dono da loja. No entanto, o irmão do dono do local também pode estar entre as vítimas da explosão.

Casas foram atingidas e destelhadas e moradores de pelo menos 30 tiveram que sair das residências. Carros estão destruídos e foram arremessados para o alto. O Corpo de Bombeiros de Santo André enviou 60 homens ao local e quatro quarteirões estão interditados. Não há informações se o local havia passado por uma vistoria recentemente. A Defesa Civil de São Paulo enviou três viaturas, com seis agentes, ao local para colaborar.

Parte das vítimas serão encaminhadas ao Hospital Municipal de Santo André, segundo os bombeiros.

O Centro Hospitalar de Santo André confirmou que pelo menos dez vítimas da explosão deram entrada no hospital. No entanto, funcionários não precisaram quantos pessoas foram atendidas até o momento, mas informam que pessoas que ficaram feridas no acidente estão sendo levadas ao hospital. Ainda segundo o hospital, entre as vítimas nenhuma está em estado grave.

