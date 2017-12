Explosão em estaleiro deixa 1 desaparecido e fere 2 no Guarujá

Uma explosão em um estaleiro no Guarujá, na Baixada Santista, deixou duas pessoas feridas e um desaparecido na tarde desta quinta-feira, 1º. De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu às 14h08 no Estaleiro Sudeste, no bairro da Prainha. Três funcionários realizavam reparos em uma balsa da Dersa quando algo explodiu no porão da embarcação.

Dois homens foram atingidos, um deles teve queimaduras na face, mas seu estado de saúde é considerado bom, e outro teve 70% do corpo queimado. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho e, em seguida, para a Santa Casa de Santos. A terceira vítima desapareceu no mar e está sendo procurada por mergulhadores do 17.º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Quatro viaturas e duas ambulâncias estão no local, além de seis mergulhadores que procuram o homem desaparecido. Ele teria sido arremessado ao mar no momento do incidente. A suspeita é de que os operários manuseavam materiais que emitiam gás e, uma possível ignição, provocou a explosão.

A Capitania dos Portos está no local para apurar as causas da acidente.