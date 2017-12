Explosão em bar deixa 2 feridos em Santa Cecília

SÃO PAULO - Uma explosão em uma lanchonete no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo, deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do número 200 da Praça Marechal Deodoro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motivo do acidente foi o vazamento de gás de botijões do estabelecimento. O fogo no local foi controlado por viaturas por volta das 6h30.

As vítimas, uma com queimaduras de primeiro grau na face e outra com queimaduras de segundo grau no rosto e nos braços, foram encaminhadas para a Santa Casa.