Explosão destrói casa na zona leste de São Paulo

A explosão em uma casa na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, assustou moradores da região por volta de 22h desse domingo, 7. Corpo de Bombeiros e Polícia Civil suspeitam que o acidente foi causado por fogos de artifício armazenados no local, na Rua Volta Grande, nº 121. O local está interditado.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 50 anos, a filha e o genro dele, ambos de 35, e a neta de oito anos foram encaminhados, com lesões leves, ao Pronto-Socorro Jardim Iva, também na zona leste. Boa parte da casa foi abaixo com a explosão. O barulho foi ouvido em várias ruas próximas e o impacto afetou a estrutura de residências vizinhas.

Não há risco de novos focos de incêndio na área e o rescaldo dos bombeiros já foi concluído. O laudo definitivo da perícia técnica deve ficar pronto em até 30 dias.