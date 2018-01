Explosão destrói agência bancária durante assalto em Icém

SOROCABA - Criminosos invadiram uma agência do banco Bradesco e usaram explosivos para detonar o cofre central, na madrugada desta segunda-feira, 22, em Icém, no interior de São Paulo. A força da explosão derrubou uma viga de concreto e causou a queda do teto da agência. Segundo a Polícia Militar, o cofre chegou a abrir, mas os escombros dificultaram o acesso dos criminosos ao dinheiro.

Até o início da tarde, não havia certeza se os bandidos tinham consumado o roubo. Ninguém foi preso.

Casos. Foi a quarta agência atacada neste ano na cidade, de 7,9 mil habitantes. No dia 27 de junho, criminosos explodiram simultaneamente caixas eletrônicos em agências do Banco do Brasil e do Santander. A mesma agência federal já havia sido atacada com explosivos em maio.

Em todas as ações, os bandidos fizeram disparos com armas de fogos para intimidar a população. Com Icém, já são cinco as cidades que tiveram agências atacadas com explosivos este mês no interior. Antes, as ações aconteceram em Canas, Conchal, São José dos Campos e Planalto.