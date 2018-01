Explosão deixa quatro feridos na zona sul de São Paulo

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas na tarde desta quinta-feira, 30, após uma explosão num depósito gás de cozinha na Rua Leais Paulistanos, na zona sul de São Paulo. O trânsito, interditado no local, está sendo desviado para as ruas Bento Vieira e Silva Bueno, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego.

Veja também:

Blog - acompanhe a situação do trânsito

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta 16 horas e uma das vítimas foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Penteado com ferimentos graves. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.