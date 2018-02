Explosão de gás mata empresário no interior Morreu na tarde de ontem uma das vítimas da explosão em um restaurante no centro de Mogi Guaçu (SP). O acidente aconteceu no dia 5 deste mês e deixou quatro feridos. Um botijão de gás do estabelecimento vazou e provocou uma explosão no momento em que era feita a troca. Com 40% do corpo queimado, o dono da empresa de gás, Sebastião Teixeira, de 49 anos, estava internado em estado grave em Limeira e não resistiu. O estabelecimento estava com o alvará na prefeitura vencido desde 2009.