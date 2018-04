A explosão de um botijão de gás de uma casa no Jabaquara, zona sul de São Paulo, deixou dez pessoas feridas, cinco em estado grave. As vítimas, com idades entre 1 e 44 anos, foram atendidas no Hospital Municipal do Jabaquara, mas serão transferidas para unidades especializadas. Duas mulheres e um menino de 11 anos tiveram 40% dos corpos queimados.