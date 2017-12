Explosão de gás deixa 2 mortos e 2 feridos em Taboão da Serra

SÃO PAULO - Uma explosão de gás de cozinha deixou duas pessoa mortas e pelo menos duas feridas em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 9. A casa onde estava as vítimas, localizada na Rua Carlos Grotte, no Jardim Três Marias, ficou destruída.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pessoa que ficou sob os escombros foi encontrada sem vida. Uma mulher chegou a ser encaminhada ao Pronto Socorro da Antena, em Taboão, mas também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a unidade de saúde, a vítima morreu decorrente de um traumatismo craniano. A filha dela, uma jovem menor de idade, também foi levada para o hospital municipal e, após passar por exames, foi liberada. A quarta vítima, que teve 90% do corpo queimado, foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, por helicóptero.

Pelo menos 10 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local, além de ambulâncias e policiais militares. A prefeitura de Taboão da Serra informou que a Defesa Civil do município isolou as casas na Rua Carlos Grotte. Após o fim dos trabalhos da perícia criminal, uma parede que ameaça desabar será demolida. As equipes da Secretaria de Assistência Social também estão no local para dar apoio.