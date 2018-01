Explosão de fogos de artifícios na zona leste assusta moradores

Uma explosão de fogos de artifícios em uma casa na Rua Gelásio Pimenta, na Vila Antonina, zona leste de São Paulo, assustou moradores da região na manhã desta segunda-feira, 28. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

Ninguém ficou ferido na explosão, que ocorreu por volta das 11h30. Segundo os bombeiros, o acidente não provocou incêndio no local, apenas no material guardado nos fundos da casa. Técnicos da Defesa Civil do município foram para o local para avaliar possíveis abalos na estrutura do imóvel e das residências vizinhas.

A explosão acontece quatro dias depois da tragédia de Santo André, que provocou a morte de duas pessoas. A loja de fogos de artifício explodiu às 12h32, e provocou um tremor que pôde ser sentido num raio de 1,5 km. Cem pessoas ficaram desalojadas.

Quatro residências foram destruídas e outras 30 tiveram vidros quebrados, portas arrancadas e rachaduras. Caso os imóveis vistoriados não apresentem riscos de desabamento, eles serão liberados para os moradores.

Atualizado às 14 horas para acréscimo de informações