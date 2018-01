Explosão de caminhão-tanque mata um homem na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um homem morreu depois que um caminhão-tanque carregado com diesel explodiu dentro de uma garagem no bairro de Guaianases, na zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 27. De acordo com policiais, a explosão na Estrada de Poá, altura do 1816, teria sido causada por um cigarro que o motorista fumava. Identificado como Marco Aurélio, de 50 anos, o condutor morreu carbonizado.

Por volta das 21h, o Corpo de Bombeiros recebeu um pedido de socorro por causa do incêndio e deslocou sete viaturas para o local. O incêndio foi controlado, mas não foi possível socorrer o motorista. A garagem era usada para estacionar caminhões-tanque.

O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo).