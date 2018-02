Explosão de bueiros provoca ação de MP O Ministério Público do Rio abriu anteontem ação coletiva de consumo contra a Light. O motivo são as explosões de bueiros provocadas por instalações subterrâneas de energia elétrica e gás canalizado. Em caráter liminar, a ação, que também é contra a Cia Distribuidora de Gás do RJ, requer determinação da Justiça de apresentação, em 24 horas, da lista de bueiros com risco de explosão e prazo de reparos.