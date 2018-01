Explosão de botijões de gás em carrinho fere 14 em parque de Porto Alegre

A explosão de dois botijões de gás de um carrinho de churros, ontem, no Parque Farroupilha - conhecido como Redenção -, o mais tradicional de Porto Alegre, deixou 14 feridos. O acidente ocorreu perto do espelho d"água do parque, por volta das 12h30. Os feridos, incluindo crianças, tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus e foram atendidos no local pelos bombeiros. Até o início da noite, duas crianças de 5 e 6 anos permaneciam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Pronto Socorro. Outras duas estavam na enfermaria do mesmo hospital. Sete adultos em estado regular continuavam em observação e um havia sido liberado.