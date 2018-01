Explosão de botijão de gás deixa cinco feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - A explosão de um botijão de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) deixou cinco pessoas com ferimentos leves no bairro Jardim Capelinha, no distrito do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no interior de uma residência da Rua Yoshimara Minamoto, mas também afetou ao menos outras três moradias do entorno.

Todas as vítimas foram transportadas para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital Municipal do Campo Limpo, também na zona sul da capital.

O Corpo de Bombeiros enviou seis viaturas para o local do incidente, a uma quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Procópio Ferreira. O entorno da residência foi isolado por fitas de contenção.

Veja imagens postadas por um morador nas redes sociais: