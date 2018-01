Explosão de bomba fere professora em escola no interior de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma professora ficou ferida na manhã desta sexta-feira, 18, depois que uma bomba explodiu dentro de uma escola estadual em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A Polícia Civil informou que um aluno de 18 anos foi preso por ter arremessado o artefato. O explosivo usado ainda não foi identificado.

A mulher foi levada para um pronto-socorro da região com ferimentos em uma das pernas. Ela foi medicada e depois liberada pela equipe médica. Em seguida, a professora prestou depoimento no 5º Distrito Policial do município.

O rapaz nega ter arremessado o artefato, mas, segundo a polícia, outros alunos da escola afirmaram ter visto a cena e confirmam o envolvimento dele no caso. O jovem será levado para a cadeia pública da cidade.