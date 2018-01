Explosão causa incêndio em fábrica de inseticida em Diadema

DIADEMA - Uma explosão causou um incêndio em uma fábrica na Rua Emir Macedo, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Segundo os bombeiros, oito pessoas ficaram feridas. Mais cedo, a corporação havia divulgado que uma vítima tinha morrido, mas por volta das 12h35 a informação foi corrigida. Um desaparecido foi localizado com vida e resgatado.

Reiteração! Vamos corrigir, havia uma vítima desaparecida e que felizmente foi localizada com vida e socorrida no incêndio em Diadema. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 28 de novembro de 2016

Ao menos 26 viaturas e 68 homens do Corpo de Bombeiros foram ao local. A causa das chamas não foi divulgada.

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, foi acionada por causa do incêndio e enviou uma técnica para o local. A companhia informou que a fábrica está registrada como imã Spray Ltda. & PP, fábrica de artigos de perfumaria e cosméticos. Uma equipe do setor de atendimento a emergências químicas está no local.

Ainda segundo a Cetesb, a empresa solicitou licença ambiental prévia de instalação em abril de 2016, mas ainda não a obteve, já que a companhia pediu documentos complementares, que ainda não foram apresentados.