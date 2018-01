Explosão causa desabamento e dez ficam feridos no Grajaú

Uma explosão causada por um vazamento de gás provocou o desabamento de um mercado e de duas casas no Grajaú, bairro da zona sul da capital paulista. Ao todo, 10 pessoas sofreram ferimentos, segundo a Defesa Civil. A explosão aconteceu em um mercado na Chácara Cocaia, no início da manhã. Um dos feridos teve 40% do corpo queimado e a outra teve queimaduras nos membros superiores e foram socorridas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Eles foram levados ao pronto-socorro Vila Penteado. Os feridos foram atingidos pela explosão no momento em que entravam na padaria do mercado. Outras duas casas vizinhas também foram atingidas. Os imóveis ficaram totalmente destruídos. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais Regional Sul, Campo Limpo, Grajaú, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil, outras quatro pessoas foram feridas e socorridas. Cinco equipes dos bombeiros permanecem no local e a Defesa Civil aguarda o término da perícia do Instituto de Criminalística para fazer a vistoria. Texto ampliado às 12h16 para acréscimo de informações.