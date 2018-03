Exército vai participar da obra do 3º terminal O Exército foi convocado para gerenciar, ao lado da Infraero, as obras de construção do terceiro terminal de passageiros do aeroporto de Guarulhos. O plano é que, até novembro de 2013, praticamente metade do novo terminal esteja operando. Pelo menos R$ 1,2 bilhão serão gastos com obras de terraplenagem e pavimentação, além da reforma e ampliação das saídas rápidas de aeronaves e dos melhoramentos das pistas de táxi aéreo, que já estão em curso pelo Exército para diminuir o tempo de pouso e decolagem das aeronaves.