Exército já atua nas ruas de Niterói O Comando Militar do Leste (CML) iniciou ontem o socorro às vítimas. A 1ª Divisão de Exército disponibilizou 40 homens para auxiliar nos trabalhos de remoção dos corpos. Pela manhã, os soldados já trabalhavam nas ruas de Niterói. Em São Gonçalo, dois hospitais de campanha serão instalados para atender as vítimas das chuvas. O CML ainda disponibilizou uma área na entrada da Ilha do Governador (zona norte) para alojar desabrigados.