Exército começa a sair do Morro do Alemão Desde 2010 em operação no Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, o Exército inicia hoje a retirada das últimas tropas que atuam nas comunidades. O comando da operação de pacificação nas regiões será transferido para o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e para o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Na manhã de ontem, o governo do Rio inaugurou duas novas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no conjunto de favelas da Penha.