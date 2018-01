Executivo morre ao bater o carro no Itaim

Nascido em Cuiabá e formado em Direito, Piovezan era sócio do Provocateur Club, no Itaim-Bibi, e executivo da Triunfo Administradora e Corretora de Seguros, do Grupo Triunfo, de propriedade de sua família. A mulher de Piovezan está grávida.

A polícia não informou a causa do acidente. Após a batida, Piovezan foi socorrido por um médico que estava no local e levado ainda vivo para o Hospital São Luís, onde morreu. O acidente foi registrado como colisão e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 89.º DP (Jardim Taboão).

O velório foi realizado em Cuiabá. Em nota, o Provocateur Club lamentou a morte e anunciou que não abrirá hoje, em solidariedade e respeito à família do executivo.