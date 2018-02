Executada com 10 tiros na frente da filha Na noite seguinte ao Dia de Finados, a policial militar Marta Umbelina da Silva, de 44 anos, resolveu acompanhar a filha mais velha, Joyce, de 21, até o ponto de ônibus. Levou junto a caçula, de 11. Ela andava preocupada com a segurança da família, que mora na Brasilândia, zona norte. Na volta, já na porta de casa, a PM foi executada com dez tiros diante da própria filha. “A menina até hoje não abriu a boca para contar o que aconteceu. Não falou nem para a psicóloga”, diz a irmã de Marta, a enfermeira Marlene, de 48 anos, que está preocupada com tanto silêncio.