'Execução ocorre normalmente', defende Prefeitura Em nota, a Prefeitura afirmou que "a execução orçamentária da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vem ocorrendo normalmente e os empenhos são realizados de acordo com o andamento dos projetos". Dos R$ 1,9 bilhão orçados para a pasta, R$ 1,2 bilhão se referem às Operações Urbanas, que "ainda dependem da importante análise e aprovação do Poder Legislativo". Outros projetos estão em desenvolvimento, assim como estudos e consultas para as emendas parlamentares.