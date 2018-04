Excesso de velocidade lidera ranking de infrações

É essa a relação de infrações mais autuadas em 2011, de acordo com balanço divulgado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de janeiro a novembro do ano passado. No período, foram anotadas mais de 3 milhões de infrações por excesso de velocidade na cidade, o que colocou a infração no topo da lista, superando as multas por rodízio. Especialistas argumentam que essa é uma infração relacionada à letalidade no trânsito e que, portanto, deve ser amplamente fiscalizada. O aumento do número de radares e a diminuição dos limites de velocidade em diversas vias explicariam o aumento.

Falar ao celular enquanto dirige rendeu aos motoristas paulistanos 1,6 mil multas diárias no ano passado, ainda de acordo com a CET - e outras 3,2 mil infrações, em média, por estacionamento proibido por dia. / C.V.