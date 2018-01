Excesso de veículos e neblina afetam o trânsito das estradas

A pista sentido interior-capital da Rodovia Ayrton Senna apresentava às 7h30 desta sexta, 19, 3 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 14 e 11, já no trecho paulistano, em razão da lentidão, diária, existente na Marginal do Tietê no entroncamento entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. Neblina O motorista deve dobrar a atenção nesta manhã, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pois a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, apresenta neblina densa no trecho de serra na região de Pindamonhangaba(SP), no Vale do Paraíba.