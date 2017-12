Excesso de veículos e acidentes complicam saída para o feriado

SOROCABA - Chuva, acidentes e excesso de veículos complicavam a saída do paulistano para o feriado de 9 de julho - dia do Soldado Constitucionalista -, no início da noite desta quarta-feira, 8. Um acidente na Serra das Araras, em Piraí, já no Estado do Rio de Janeiro, bloqueava completamente a rodovia Presidente Dutra, para os motoristas que seguiam de São Paulo. Um caminhão tombou e espalhou a carga sobre a pista, mas o motorista nada sofreu. A Polícia Rodoviária Federal interditou a rodovia no km 227, três quilômetros antes do acidente, e desviou o trânsito para a pista contrária, que passou a funcionar com mão dupla.

Na pista sentido Rio da Dutra, já havia ocorrido um 'engavetamento' com interdição total algumas horas antes. Quatro veículos - uma Kombi, uma van e dois automóveis - tiveram colisões traseiras no km 119, altura de Caçapava. Cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. O congestionamento chegou a 7 quilômetros.

Na saída de São Paulo para o interior, motoristas sofreram com o excesso de veículos e a lentidão. Na Bandeirantes, havia cinco quilômetros de congestionamento a partir do km 89, em Campinas, enquanto na Anhanguera, o trânsito lento com paradas seguia por 4 quilômetros desde o km 62, região de Jundiaí. Motoristas pegavam lentidão também na Raposo Tavares, entre São Paulo e Cotia, e em vários trechos da Castelo Branco, entre a capital e Itu.

Na Ayrton Senna, a saída começava complicada ainda no trecho inicial. Às 18 horas, estava tudo parado entre o km 16 e o km 19. Já na Régis Bittencourt, o tempo chuvoso e o excesso de veículos causavam vários pontos de lentidão. Na região de Miracatu, Vale do Ribeira, o trânsito parava totalmente entre o km 345 e o km 350. Na rodovia Santos Dumont, em Votorantim, um motorista morreu e um homem ficou gravemente ferido após uma colisão frontal no km 100. A pista ficou parcialmente interditada.