Excesso de veículos congestiona a Castelo Branco em Osasco

O excesso de veículos congestionava na tarde desta quinta-feira, 22, o trecho entre os Km 14 e 15 da pista sentido interior da Rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. Por volta das 15h30, nas demais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a forte neblina prejudicava a visibilidade no topo da serra e era inferior a 130 metros. Chove no trecho de serra e na Baixada Santista, no litoral. O sistema opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas rodovias dão acesso à Baixada e as norte de ambas, à capital.