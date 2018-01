Excesso de veículos causa lentidão no Corredor Norte-sul

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava às 8h59, 42 quilômetros de lentidão em toda a cidade, sendo que mais de oito quilômetros estavam nas pistas dos dois sentidos do Corredor Norte-sul. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trehos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. A zona sul da capital paulista era a região com mais trechos congestionados, somando 16 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre Viadutos Pedroso e Indianópolis, com 5.644 metros; sentido aeroporto, entre Rua Generosa e Praça da Bandeira, com 3.000 metros; - Avenida Celso Garcia, sentido Centro, entre Rua Marcos Arruda e Avenida Salim Farah Maluf, com 2.020 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Viadutos Pedroso e Indianópolis, com 5.644 metros; sentido aeroporto, entre Rua Generosa e Praça da Bandeira, com 3.000 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre ruas Pacheco e Chaves e Wilson