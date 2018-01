Excesso de veículos causa lentidão na volta do feriado

SOROCABA - O paulistano que deixou para retornar à capital do feriado de Corpus Christi na tarde deste domingo, 22, encontrou o trânsito lento pelo excesso de veículos nas principais rodovias.

Na Fernão Dias, às 16 horas, havia trinta quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo, entre as cidades de Atibaia e Mairiporã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve acúmulo de tráfego nesse horário.

Na Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que atende a região de Campinas, os congestionamentos em direção à capital somavam 32 quilômetros no final da tarde. Na Bandeirantes, altura de Campinas, o trânsito estava travado do km 98 ao 93. Mais adiante, na altura de Jundiaí, o motorista que seguia para a capital encontrava tudo parado do km 77 ao km 58. A Anhanguera tinha congestionamento do km 106 ao 104, em Campinas, e do km 65 ao 59, em Jundiaí.

A rodovia Castelo Branco tinha trânsito parado na pista sentido São Paulo na altura de Itu, em razão de um acidente. A pista havia sido liberada por volta das 17 horas, mas os reflexos no trânsito ainda eram sentidos uma hora depois. Em São Roque, do km 68 ao km 52, o trânsito travava pelo excesso de veículos. Na chegada a São Paulo, o trânsito seguia lento, mas sem paradas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na rodovia Régis Bittencourt, o tombamento de um caminhão causou a interdição da faixa esquerda da pista sentido São Paulo. No início da noite, havia dois quilômetros de fila no local, mas o trânsito fluía pela faixa da direita.