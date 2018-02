Excesso de gente no Brás para compras de Natal muda 11 linhas de ônibus O excesso de pedestres na região do Largo da Concórdia, no Brás, centro de São Paulo, fez a SPTrans alterar o itinerário de 11 linhas de ônibus. A medida deve durar um mês e começa a valer hoje. A mudança vai vigorar até 28 de dezembro. Segundo a empresa de transportes urbanos, a proximidade do Natal e ano-novo aumentou o fluxo de pessoas a pé na região de comércio e prejudicou o tráfego dos coletivos.