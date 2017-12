Excesso de confiança pode confundir motorista experiente

Uma professora virtual vai dando instruções do que deve ser feito. A cada módulo, os três monitores do equipamento passam a demonstrar situações mais difíceis para o motorista. Como no videogame, a cada exercício cumprido, uma luz verde na tela indicava que eu havia passado com sucesso pelos desafios. Como não era uma iniciante e só havia recebido luzes verdes até então, decidi acelerar até 120 km/h, velocidade máxima da via.

O excesso de confiança, porém, fez com que eu terminasse o exercício de forma não muito feliz. Entusiasmada com o simulador e também orgulhosa do meu desempenho, não prestei atenção à placa de animais na pista que aparecia na tela e terminei minha aula atropelando um grupo de mamíferos que atravessou a rodovia repentinamente. Ainda bem que era apenas uma simulação.