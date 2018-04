ExcelAir terá de fazer depósito de R$ 500 mil

A ExcelAir deverá depositar em conta judicial, a título de caução, R$ 500 mil para assegurar eventual condenação definitiva por danos morais e patrimoniais no caso do acidente com o voo 1907, da Gol, que matou 154 pessoas, em 2006. O valor pleiteado pelos familiares das vítimas no recurso foi de R$ 1,5 milhão mas a câmara julgadora considerou o valor excessivo. A empresa só poderá fazer sua defesa depois de efetuado o depósito.