Exame sobre pena de Suzane von Richthofen vai ao MP

O Tribunal de Justiça paulista informou nesta terça-feira, 21, que o laudo com o exame criminológico de Suzane Louise von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, foi encaminhado ao Ministério Público de Taubaté. O parecer da junta médica avalia se Suzane está apta para entrar no regime semiaberto. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Em maio desse ano, o juiz da 2ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, Luís Geraldo Lanfredi, determinou que Suzane seria submetida a exames de natureza psicossocial criminológica. O advogado de Suzane fez o pedido de progressão junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que ela já cumpriu um sexto da pena.

Ela é ré confessa por assassinar seu pais, Manfred e Marísia Richthofen, juntamente com os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, em outubro de 2002, em São Paulo. Suzane está presa na penitenciária de Tremembé.